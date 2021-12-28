Вашингтон, 28 декабря, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Индии одобрена к экстренному применению вакцина Corbevax от COVID-19 производства техасского детского центра по разработке вакцин, сообщает 28 декабря CNN.

Hhs.gov Производство вакцины. США

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Содиректора Техасского детского центра Питер Хотез и Мария Елена Боттацци разработали вакцину по традиционной технологии. Их целью являлось распространение технологии среди развивающихся стран, чтобы они могли сами производить вакцину.

Препарат протестировали на 3 тысячах добровольцев в ходе двух испытаний. Серьезных побочных явлений не наблюдалось. Отмечается, что у людей развился иммунный ответ, который, как можно ожидать, обеспечит 90-процентную или более надежную защиту от оригинального штамма коронавируса и 80-процентную защиту от штамма «Дельта».