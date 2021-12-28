Манила, 28 декабря, 2021, 18:59 — ИА Регнум. На Филиппинах обнаружено 397 тел погибших в результате удара тайфуна «Раи», сообщает 28 декабря Национальный совет по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ctvnews.ca Тайфун

Уточняется, что на данный момент установлена гибель 397 человек, ещё 83 остаются в списках пропавших без вести. Стоит отметить, что при этом официально подтверждена гибель 59 человек, а остальные случаи числятся проверяющимися.

В той или иной степени, удар стихии затронул не менее 4,2 млн жителей Филиппин. 284 населенных пунктах до сих пор испытывают перебои с электроснабжением.

После удара тайфуна «Раи» 22 декабря президент Филиппин Родриго Дутерте на территории шести пострадавших регионов страны ввёл режим чрезвычайного положения сроком на один год.