Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга решил отпустить из-под стражи видеоблогера Юрия Хованского, обвиненного в оправдании терроризма, но запретив ему некоторые действия до 8 января 2022 года. Об этом 29 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Юрий Хованский в суде

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в июне 2021 года Юрия Хованского арестовали по обвинению в оправдании терроризма за исполнениев 2012 году песни о теракте на Дубровке 2002 года. На протяжении полугода блогер находится в СИЗО, в ноябре суд продлил срок содержания под стражей до 8 января.

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Однако после многочисленных выступлений общественности в поддержку обвиняемого стало известно, что следствие вышло в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий до 8 января 2022 года.

Так, следствие просило суд запретить Хованскому выходить из дома в ночное время с 22:00 до 10:00 мск, посещать «место преступления» (улица Пушкинская, 14) и подходить к нему ближе, чем на 300 метров. А также запретить посещать места культурно-массовых мероприятий, использовать средства связи, в том числе интернет, кроме как для связи с контролирующими органами и для вызова скорой помощи и спасательных служб, общаться со свидетелями по делу и СМИ.

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Решение о дальнейшей судьбе обвиняемого приняли 29 декабря, но с задержкой. За несколько часов до заседания в суд поступило сообщение от некоего «BORTNIKOV», который в грубой форме требовал выпустить Хованского из СИЗО. На проверку здания на наличие опасных предметов или веществ понадобилось время.

Отметим, что ходатайство об изменении меры пресечения следствие объяснило тем, что «изменились обстоятельства дела». Так, у Хованского больше нет заграничного паспорта, так как он находится у следствия. Кроме того, из-за пандемии введены ограничения на въезд и выезд из страны. Также обвиняемый больше не может повлиять на ход расследования дела, например, уничтожить материалы следствия, так как в рамках компьютерной экспертизы они были защищены.

Выслушав доводы сторон, Куйбышевский районный суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и выпустил из-под стражи блогера. Уже сегодня Юрий Хованский вернется домой ожидать суда по своему делу. Ему разрешили общаться с родителями и со своей девушкой, но запретили уходить из дома после 18:00 до 10:00 мск, посещать массовые мероприятия, пользоваться почтой, телефоном и интернетом.