ВНЖ для «Лидеров России» — иностранцев обсудили в правительстве РФ
Москва, 28 декабря, 2021, 18:51 — ИА Регнум. На заседании Правительства РФ обсудили возможность упрощенного предоставления вида на жительство иностранцам, ставшим финалистами и победителями проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Инициатива предоставлять вид на жительство и гражданство призерам и победителям проектов платформы, в том числе трека «Международный» конкурса «Лидеры России», была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным 26 марта 2021 года в рамках заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
Во вторник, 28 декабря 2021, состоялось заседание Правительства РФ, на котором Михаил Мишустинсообщил, что иностранцы, победившие и вышедшие в финал конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», смогут получить вид на жительство в России в упрощенном порядке.
Эта мера, по словам председателя Правительства, позволит привлечь в Россию квалифицированных специалистов в различных областях.