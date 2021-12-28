Москва, 28 декабря, 2021, 18:51 — ИА Регнум. На заседании Правительства РФ обсудили возможность упрощенного предоставления вида на жительство иностранцам, ставшим финалистами и победителями проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

Инициатива предоставлять вид на жительство и гражданство призерам и победителям проектов платформы, в том числе трека «Международный» конкурса «Лидеры России», была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным 26 марта 2021 года в рамках заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Во вторник, 28 декабря 2021, состоялось заседание Правительства РФ, на котором Михаил Мишустинсообщил, что иностранцы, победившие и вышедшие в финал конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», смогут получить вид на жительство в России в упрощенном порядке.

«Рассмотрим ещё одно законодательное изменение, которое позволит иностранным гражданам проще получить вид на жительство в Российской Федерации. Оно касается тех, кто вышел в финал или победил в конкурсе платформы «Россия — страна возможностей», которая создана по инициативе Президента. Это открытая площадка, дающая возможность талантливым, образованным и активным людям реализовать свой профессиональный потенциал по всем направлениям, будь то бизнес-проект или общественная инициатива. И теперь специалисты, предприниматели, волонтёры других государств, которые стали финалистами или победили в одном из конкурсов платформы, смогут оформить вид на жительство в упрощённом порядке. И для этого не надо будет получать разрешение на временное проживание», — отметил он.

Эта мера, по словам председателя Правительства, позволит привлечь в Россию квалифицированных специалистов в различных областях.