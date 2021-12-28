Ханты-Мансийск, , 18:50 — REGNUM Гуманитарный корпус из Югры доставил в Донецк восьмиметровую ёлку. Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна».

Новогодняя постановка в Донецком театре кукол Teatrkukoldnr.ru

Ёлку для Донецка изготовили под заказ в Москве за 350 тысяч рублей. Восьмиметровое новогоднее дерево установили на площади перед кукольным театром столицы ДНР.

«Выражаем благодарность жителям Ханты-Мансийского автономного округа, которые приняли участие в добровольческой акции по сбору средств «Подари чудо детям». Благодаря им возле нашего театра стоит красавица ёлочка, которая дарит праздничную атмосферу всем жителям города», — поблагодарила югорчан директор Донецкого театра кукол Ольга Арутинова.

Кроме того, для детей Донецка сургутяне передали с Гуманитарным корпусом сладкие подарки. Прибыли с новогодними угощениями люди с севера России в детском приюте Горловки, где живут 50 воспитанников.