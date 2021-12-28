Ханты-Мансийск, 28 декабря, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Гуманитарный корпус из Югры доставил в Донецк восьмиметровую ёлку. Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна».

Teatrkukoldnr.ru Новогодняя постановка в Донецком театре кукол

Ёлку для Донецка изготовили под заказ в Москве за 350 тысяч рублей. Восьмиметровое новогоднее дерево установили на площади перед кукольным театром столицы ДНР.

«Выражаем благодарность жителям Ханты-Мансийского автономного округа, которые приняли участие в добровольческой акции по сбору средств «Подари чудо детям». Благодаря им возле нашего театра стоит красавица ёлочка, которая дарит праздничную атмосферу всем жителям города», — поблагодарила югорчан директор Донецкого театра кукол Ольга Арутинова.

Кроме того, для детей Донецка сургутяне передали с Гуманитарным корпусом сладкие подарки. Побывали с новогодними угощениями люди с севера России в детском приюте Горловки, где живут 50 воспитанников.