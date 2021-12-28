Москва, , 23:38 — REGNUM Украинское государство стремится поставить на учёт женщин ради пополнения казны штрафами. Об этом 28 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Елена Зеленская President.gov.ua

«Стремление поставить на воинский учёт женщин на Украине никак не поможет ни украинской армии, ни повышению ее боеспособности», — заявил эксперт.

Инициатива по постановке на воинский учёт граждан женского пола определённых профессий в возрасте от 18 до 60 лет может объясняться более прозаичными причинами — желанием пополнить казну за счёт штрафов, налагаемых как на работодателей, так и на работников, полагает политолог.

«Размер штрафов может доходить до 23 тыс. рублей для работодателя и до 5 тыс. рублей для работниц. В любой системе, особенно при вновь вводимых правилах, будет присутствовать масса нарушений, которая позволит пополнить казну штрафами», — пояснил Безпалько.

Помимо штрафов, очевидной целью такой инициативы является «возгонка милитаристской истерии», — заключил эксперт.

Напомним, что на Украине 17 декабря вступил в силу Приказ №313 министерства обороны, согласно которому женщины в возрасте от 18 до 60 лет, принадлежащие к определённым профессиям, должны встать на воинский учёт.