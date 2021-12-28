Кабул, 28 декабря, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Взрыв прогремел 28 декабря вблизи аэропорта Кабула, сообщает Asvaka. Взорвался автомобиль.

(сс) Carl Montgomery Аэропорт Кабула

Зафиксирован взрыв в квартале Ария — на дороге, ведущей к зданию международного кабульского аэропорта. Предположительно, взорвалась принадлежащая талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) машина.

Нет информации ни о погибших, ни пострадавших. Также пока не дали своих комментариев к происходящему талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).