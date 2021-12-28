Анкара, , 18:46 — REGNUM Благодаря разработанным правительственным мерам Турция должна попасть в топ-10 экономик мира, заявил 28 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на на церемонии вручения научных наград Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) и Академии наук Турции (TÜBA).

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Турция уже спасена из порочного круга, в котором была в прошлом.

«С помощью нашего экономического пути и разработанных нами инструментов мы спасли страну от порочного круга, в котором она была ранее, вытащив из-под катка нестабильности и незащищенности. … Наш путь — это инвестиции, занятость, производство, экспорт и рост. Наша цель — вход в топ-10 мировых экономик», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2021 года экономика Турции переживает тяжёлые времена, а курс национальной валюты резко колеблется, показывая рекордные падения. На этом фоне в городах страны происходили митинги и акции протеста.

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