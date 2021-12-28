Таллин, 28 декабря, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Выход на лед Нарвского водохранилища (северо-восточная Эстония) дорого обошелся местному жителю, мужчине 1992 года рождения. Об этом сообщил Идаская префектура полиции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед

В воскресенье, 26 декабря, мужчина провалился под лед и с переохлаждением был доставлен в больницу. Здесь ему была оказана вся необходимая помощь, его здоровью ничего не угрожает. В то же время за незаконное пребывание на льду его оштрафовали на 400 евро.

Запрет на выход на лед внутренних водоемов действует в Эстонии до 28 декабря 2021 года. Его введение объясняется опасениями за человеческие жизни, так как водоемы еще не сковало достаточно толстым слоем льда и выход на поверхность таких водоемов чреват инцидентами.

Это первый подобный случай нынешней зимой.