Стокгольм, 28 декабря, 2021, 18:53 — ИА Регнум. С 23 декабря число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 21. Данные 28 декабря обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Стокгольм. Швеция

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 286 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 294 560 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 21 247 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 746 286 человек старше 12 лет (85,7%), вторую — 7 370 712 (81,6%).

С начала пандемии в общей сложности 8343 человека получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.