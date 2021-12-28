Каракас, , 19:27 — REGNUM Число венесуэльцев, задержанных властями США на южной границе, выросло до 47 762 человек за 2021 год. Жители страны, и в особенности крупного штата Сулия, продолжают покидать страну на фоне нефтяного кризиса, сообщает 28 декабря Reuters со ссылкой на данные таможенной и пограничной службы США за сентябрь.

Венесуэла Дмитрий Галкин © ИА Красная Весна

Для сравнения, в прошлом году американскими властями было задержано 1262 венесуэльца. Таким образом, за год этот показатель вырос почти в 38 раз.

Кризис в нефтяной промышленности Венесуэлы был отчасти спровоцирован санкциями, которые ввела администрация экс-президента США Дональда Трампа. Это привело к росту безработицы и усугубило экономический кризис в стране.

Правозащитные группы указывают, что сотни венесуэльцев покидают страну каждый месяц, хотя официальных данных по миграции нет ни по одному из 23 штатов старны.

В 2018 году половина семей в штате Сулия — который некогда был густонаселённой и процветающей нефтяной столицей Венесуэлы — уже имела хотя бы одного родственника, живущего за границей, но с 2019 года доля таких семей выросла до 70%, по данным неправительственной организации Комиссия по правам человека Сулии (CODHEZ).

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что экономика Венесуэлы восстанавливается, несмотря «незаконные и односторонние санкции», веденные против страны Соединёнными Штатами.