Москва, 28 декабря, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Рэпер OG Buda (Григорий Ляхов) был госпитализирован. Информацией об этом поделился сам артист в историях на своей странице в Instagram 28 декабря 2021 года.

Скриншот с YouTube Рэпер OG Buda (Григорий Ляхов)

Музыкант рассказал, что причиной экстренной госпитализации стали проблемы с желудком. Также он добавил, что был вынужден отменить ряд декабрьских выступлений из-за прохождения лечения в московской больнице.

Напомним, что 26 декабря 2021 года в Москве был госпитализирован Markul (Маркас Маркулис). Вскоре после концерта артист почувствовал недомогание, вследствие чего был вынужден обратиться за помощью врачей.