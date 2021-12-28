Стокгольм, 28 декабря, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В настоящее время в Швеции малым предприятиям не нужно иметь собственного бухгалтера, который бы проверял счета. Однако теперь правительство страны намерено это изменить. Об этом 28 декабря сообщил телеканал SVT.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

«Я считаю, что нужен обеспечить гораздо лучший контроль», — заявил на пресс-конференции министр юстиции Морган Йоханссон.

Десять лет назад правое правительство Швеции отменило обязательство аудита для небольших компаний с ограниченной ответственностью. Цель заключалась в том, чтобы уменьшить хлопоты и расходы для малых предприятий, которые таким образом могли отказаться от услуг бухгалтера. Однако недавние правительственные расследование показали, что малые предприятия оперировали немалыми суммами в миллионы крон.

Теперь правительство Швеции будет рассматривать возможности по ужесточению контроля над их деятельностью. Ожидается, что их попросят предоставлять всю финансовую отчетность, заверенную бухгалтером.