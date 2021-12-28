Вашингтон, 28 декабря, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Американский рэпер Travis Scott (Жак Берман Уэбстер II) и французский дом моды Dior перенесли выпуск совместной коллекции на 2022 год. Информация об этом появилась в издании WWD 28 декабря 2021 года.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

Изначально старт продаж эксклюзивной коллекции Dior, созданной при участии музыканта, должен был состояться в 2021 году, однако он был отложен из-за недавней трагедии на фестивале Astroworld. Решение о переносе дом моды объявил гораздо позднее других компаний, отказавшихся от сотрудничества по аналогичной причине.

Напомним, что 5 ноября 2021 года во время выступления Travis Scott на фестивале Astroworld произошла давка. В результате происшествия погибли 10 человек, еще несколько сотен получили различные увечья.