Стокгольм, 28 декабря, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Как и его предшественники, штамм «Омикрон» распространился со скоростью лесного пожара, и скоро в Стокгольме он полностью вытеснит «Дельту». Об этом 28 декабря пишет газета Dagens Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Теперь, по словам главного столичного инфекциониста Марии Ротцен Остлунд, «Омикрон» вскоре будет составлять 60% от всех обнаруженных случаев коронавируса, о чем также говорится в отчете региональных властей.

В настоящее время в Швеции выявлено более 260 случаев «Омикрона». Отмечается, что более половины всех секвенированных случаев (153 случая заражения) приходились на самый южный лен Сконе.

«Вскоре ожидается, что более заразный вариант коронавируса «Омикрон» будет полностью доминировать», — заявила на пресс-конференции генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виселл.