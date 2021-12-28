28 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 19:59 — REGNUM Зрителям Ставрополя представлена традиционная эксклюзивная музыкально-хореографическая сказка «В плену у Снежной королевы». Актеры Ставропольской государственной филармонии подготовили сказку, которую уже оценила аудитория самого разного возраста.

Ставропольская государственная филармония Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники филармонии готовятся к представлению Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники филармонии готовятся к представлению Александр Погожев © ИА REGNUM Последние приготовления перед спектаклем Александр Погожев © ИА REGNUM

Микшер звукорежиссера Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники филармонии готовятся к представлению Александр Погожев © ИА REGNUM

Вместе с Каем и Гердой зрители погружаются в удивительное противостояние добра со злом. Артисты ансамбля «Слобода» языком танца передают внутреннее эмоциональное состояние героев. Специально пошитые костюмы эффектно отражают их типаж. На пути к освобождению Кая Герде встречаются жители болота, лесные разбойники, королевские особы, сказочный олень и помощницы Снежной королевы.

Музыкально-хореографическая сказка «В плену у Снежной королевы» Александр Погожев © ИА REGNUM

Музыкально-хореографическая сказка «В плену у Снежной королевы» Александр Погожев © ИА REGNUM

Музыкально-хореографическая сказка «В плену у Снежной королевы» Александр Погожев © ИА REGNUM

Свето-музыкальное сопровождение то погружает в уютную домашнюю обстановку, то усиливает чувство тревоги, то вызывает радость, постоянно меняя настроение зрителя и заставляя сопереживать персонажам сказки.

Музыкально-хореографическая сказка «В плену у Снежной королевы» Александр Погожев © ИА REGNUM

Музыкально-хореографическая сказка «В плену у Снежной королевы» Александр Погожев © ИА REGNUM

Музыкально-хореографическая сказка «В плену у Снежной королевы» Александр Погожев © ИА REGNUM

Музыкально-хореографическая сказка «В плену у Снежной королевы» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сказка длится всего час, но за это время благодаря ярким декорациям зрители оказываются в разных удивительных местах: на волшебной цветочной поляне, на балу в королевстве, в страшном заколдованном лесу, и, наконец, чтобы добраться в ледяное царство Снежной королевы, зрители вместе с Гердой погружаются в метель и вьюгу.

Музыкально-хореографическая сказка «В плену у Снежной королевы» Александр Погожев © ИА REGNUM

Музыкально-хореографическая сказка «В плену у Снежной королевы» Александр Погожев © ИА REGNUM

Музыкально-хореографическая сказка «В плену у Снежной королевы» Александр Погожев © ИА REGNUM

Яркая, динамичная сказка, которая учит бороться за близких, терпению, любви и заботе, не оставляет равнодушными зрителей и дарит праздничное настроение аудитории Ставрополя.

Музыкально-хореографическая сказка «В плену у Снежной королевы» Александр Погожев © ИА REGNUM

Музыкально-хореографическая сказка «В плену у Снежной королевы» Александр Погожев © ИА REGNUM

Музыкально-хореографическая сказка «В плену у Снежной королевы» Александр Погожев © ИА REGNUM

Музыкально-хореографическая сказка «В плену у Снежной королевы» Александр Погожев © ИА REGNUM