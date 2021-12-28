Ставрополь, , 18:17 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 28 декабря с рабочей поездкой побывала в Кисловодске. Она проинспектировала ряд объектов, в том числе ознакомилась с реконструкцией проспекта Ленина, посетила Старое озеро, где также были проведены реконструкция и благоустройство ряда объектов.

Кисловодск. Каскадная лестница. 1980-е

Спикер верхней палаты Российского парламента осталась довольна увиденным и поблагодарила правительство РФ за решение о выделении дополнительных средств на модернизацию города-курорта по просьбе местного губернатора Владимира Владимирова и Совета Федерации.

«С каждым годом Кисловодск меняется в лучшую сторону: реставрируются здания, строятся новые санатории идет комплексная перезагрузка города. И важно, чтобы при этом был сохранён исторический облик курорта, облик исторических зданий, чтобы не было попыток снести и построить новоделы. Жители города очень чувствительно к этому относятся», — цитирует Матвиенко пресс-служба Совета Федерации