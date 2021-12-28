Бразилиа, 28 декабря, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Правительство Бразилии приостановило 27 декабря действие семи лицензий на разведку золотых рудников и жил после резкой критики со стороны экологов. Об этом сообщает новостное агентство infobae.

Iamgold Добыча золота

Подписанные несколько недель назад лицензии позволяли вести разведку в хорошо сохранившемся тропическом регионе Амазонки на границе с Венесуэлой и Колумбией. Разрешения были отозваны главным министром кабинета институциональной безопасности при президенте Аугусто Элено Рибейрой после того, как были подвергнуты резкой критике со стороны Национального индейского фонда, Института сохранения биоразнообразия и регулятора горнодобывающей отрасли Mineria.

Прокуратура начала расследование законности и оснований выдачи лицензий в свете экологических рисков. Это первый случай отзыва лицензий за время правления Жаира Болсонару, чье правительство настаивает на увеличении темпов разведки и разработки полезных ископаемых даже в ущерб окружающей среде.