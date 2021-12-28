Архангельск, , 18:14 — REGNUM С 1 января 2022 года в Архангельской области билеты на поезда пригородного сообщения для детей от пяти до семи лет будут продаваться с 50-процентной скидкой. Как сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Цыбульский, решение было принято сегодня, 28 декабря, на заседании регионального правительства.«С этим вопросом ко мне обращался во время одного из приемов граждан житель Архангельска. Раньше эта же льгота распространялась только на школьников и студентов-очников. Купить льготные билеты можно в кассах и у проводников пригородных поездов», — написал губернатор.

Поезд на Мумбай © Олег Кугаев

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области статус многодетной семьи можно будет подтверждать автоматически.