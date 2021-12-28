Москва, 28 декабря, 2021, 18:18 — ИА Регнум. * * *

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

Деятелям искусства и культуры Российской Федерации,

руководителям музеев, выставочных центров,

театров, кинотеатров, концертных залов,

филармоний, художественных галерей

от Общественного движения

«Родители Москвы»

Уважаемые деятели культуры и искусства,

Мы — представители общественного движения «Родители Москвы», мы — отцы и матери, мы — внуки поколения, победившего фашизм, мы — граждане своей страны. И когда-то мы были вашими зрителями.

Пришло время обратиться к вам, деятели культуры, к представителям театрального, музыкального, художественного сообщества, которое некогда было гордостью и достоянием нашей Великой Страны.

Сегодня мы, народ России, как и миллионы людей всего мира, являемся свидетелями поистине беспрецедентных в истории человечества событий, направленных на подавление его воли, достоинства и свободы, событий, когда руками чиновников происходит безнравственный слом государственных законов и попрание конституциональных прав человека, которые являются данностью от рождения в любом цивилизованном обществе.

Уважаемые деятели культуры, неужели вы этого не видите, неужели не чувствуете?

Ведь вы представители искусства, вы всегда были людьми тонкой душевной организации, вы были компасом правды, певцами свободного духа.

Неужели вы утратили все эти качества безвозвратно?

Почему же вы так безропотно приняли условия нового режима, условия разделения и унижения части людей, условия неофашизма (давайте смотреть правде в глаза)? Кто наделил вас и чиновников правом не пускать нас, граждан своей страны, на культурные объекты, на вход в которые мы имеем законное право? Как не стыдно вам требовать у людей, которые пришли увидеть прекрасное, цифровое клеймо?

Уважаемые руководители театров, музеев, концертных и выставочных залов, вы нарушаете 44-ю статью Конституции РФ, в которой прописано, что «каждый человек имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям».

Мы будем обращаться в прокуратуру и Следственный комитет с заявлениями о том, что вы превышаете свои должностные полномочия, занимаетесь самоуправством. Но главное не это. Вы, работники высокой сферы искусства, оказались немощны духом. Ваша совесть запятнана принятием условий жизни, о которых мы знаем из истории Германии 30−40-х годов прошлого века — истории расцвета евгеники в её самом страшном и жестоком проявлении.

Мы — народ, выросший на лучшем в мире советском образовании, воспитанный на произведениях великих русских и советских поэтов, художников, режиссеров, композиторов, архитекторов, кинематографистов, деятелей танцевального и певчевского искусств. Мы помним и гордимся людьми, которые своим творчеством, образами своих героев, своей жизненной позицией являлись примером для миллионов людей и продолжают воспитывать человеческие души, хотя многих нет уже на этом свете.

Богатыри ОНИ, а не вы, современные деятели культуры!

Мы помним фильмы Григория Горина и Марка Захарова, где герои Олега Янковского и Александра Абдулова боролись с глупостью и лицемерием, трусостью и предательством, малодушием и властолюбием, со всеми теми качествами, которые сейчас правят миром. Мы помним планету Плюк из «Кин-дза-дза» Георгия Данелии и мы не дадим превратить нашу планету в такую же.

Художественные, музыкальные, архитектурные произведения, а также другие объекты культурного наследия страны по праву НАШИ. Эти произведения были созданы великими деятелями культуры, богатейшие коллекции были собраны знаменитыми меценатами во славу русского отечества. Это НАШЕ народное достояние и достояние НАШИХ детей!

Уважаемые деятели культуры!

Сегодня мы обращаемся к каждому из вас! Сейчас время больших перемен и еще не поздно прислушаться к голосу совести, вспомнить ваших учителей! Вы знамениты, в ваших руках значительно больше рычагов воздействия, чем у нас, простых людей, но мы продолжаем бороться за наши законные права. У вас еще есть время сплотиться и сказать «нет» антигуманным мерам.

Вам решать, на стороне чьих сил вы остаётесь!

Ну, а сейчас пусть наши любимые картины скучают в пустых залах, артисты играют перед зрителями, не видя их живых эмоций, так как лица зрителей закрыты масками, пусть ваши служащие остаются без зарплаты.

Вы сами приняли эти условия, направленные на унижение человека, но Человек жив, и он продолжит сам свое духовное и творческое развитие назло всем трансгуманистическим целям.

В завершение мы хотим сказать отдельное и огромное спасибо всем тем, кто сегодня в строю вместе с нами, кто вовремя почувствовал, разобрался в тотальной лжи и не боится говорить правду.

Победа будет за нами, потому что доброе и человеческое начало всегда побеждает зло!