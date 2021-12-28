Бишкек, 28 декабря, 2021, 18:11 — ИА Регнум. В Киргизии основной причиной дорожно-транспортных происшествий является то, что более 60% водителей не проходили надлежащее обучение, но всё же получили водительские права. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

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В ведомстве отмечают, что за 11 месяцев 2021 года в республике зарегистрировано 6 820 автоаварий, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Также стало известно о том, что с начала года сотрудники киргизских правоохранительных органов составили почти 696 тысяч протоколов о нарушении водителями правил дорожного движения, и ещё около 838 тысяч нарушений зафиксировали камеры «Безопасного города».

В результате нарушившим ПДД автовладельцам выписаны штрафы на общую сумму свыше 1 млрд 264 млн сомов (около 1 млрд 92 млн рублей).