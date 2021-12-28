Салехард, , 18:10 — REGNUM На Ямале продлены антиковидные ограничения до 31 марта. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Торговый центр

Напомним, на сегодня в ЯНАО введён масочно-перчаточный режим на транспорте и в общественных местах.

Посещение заведений общепита только с сертификатом о вакцинации, ПЦР-тестом (48 часов), справкой о перенесённом заболевании не позже шести месяцев.

Посещение торговых центров, предприятий сферы услуг, мероприятий, заведений культуры, досуга и спорта, заселение в гостиницы только с сертификатом (QR-кодом), ПЦР-тест (48 часов), справкой.

Госучреждения и МФЦ работают только по предварительной записи и при наличии у граждан сертификата о вакцинации, ПЦР-теста, справки. Требование о наличии отрицательного ПЦР-теста не распространяется на получателей соцуслуг при посещении организаций соцобслуживания, имеющих противопоказания к вакцинации.

Введены меры по режиму самоизоляции для вернувшихся из другого региона РФ и проживающих с ними.

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