28 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 19:00 — REGNUM Министерство внутренних дел объявило о начале «специальной проверки» в связи с утверждениями о том, что некоторые сотрудники столичного муниципалитета Стамбула являются членами различных «террористических организаций». Столичный муниципалитет Стамбула в связи с этим выступил с заявлением, в котором говорится, что под подозрение попали 86 тысяч сотрудников столичного муниципалитета Стамбула, а также отмечается, что если «связанные с терроризмом» люди находятся среди нас и работают в государственных учреждениях, то это проблема не столичного муниципалитета Стамбула, а министерства внутренних дел, отвечающего за безопасность. В заявлении отмечается также, что важнейшие государственные министерства должны делиться информацией и документами с учреждением нашего государства, которым является столичный муниципалитет Стамбула, а не вести политическую полемику. Недавние обвинения в массовом терроризме, прозвучавшие от правительства ПСР, вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Это было расценено как ход по ослаблению мэра Стамбула Экрема Имамоглу, чей рейтинг, согласно опросам, показывает стремительный рост.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Столичный муниципалитет Стамбула в своем аккаунте в Twitter опубликовал следующее заявление:

@istanbulbld: Государство Турецкая Республика не может управляться через социальные сети. Министерство внутренних дел не предоставило информацию по нашему официальному запросу от 16 декабря 2021 г. по этому вопросу, и посредством заявления, опубликованного сегодня в социальных сетях, 86 тысяч сотрудников столичного муниципалитета Стамбула оказались под подозрением.

@istanbulbld: Если «связанные с терроризмом» люди находятся среди нас и устраиваются на работу в государственные учреждения, то это проблема не столичного муниципалитета Стамбула, а министерства внутренних дел, отвечающего за безопасность. Важнейшие государственные министерства должны делиться информацией и документами с учреждением нашего государства, которым является столичный муниципалитет Стамбула, а не вести политическую полемику.

@istanbulbld: Мы предоставим вниманию общественности предпринятые до выборов 31 марта и продолжающиеся до сих пор эти незаконные действия, несоразмерные с уровнем государства. Безусловно, Турецкой Республикой будут управлять так, как она того заслуживает, потому что такая власть в избытке присутствует в нашей стране.

@istanbulbld: Столичный муниципалитет Стамбула и его 86 тысяч сотрудников будут отстаивать свои права перед законом до конца.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своем аккаунте в социальной сети также опубликовал свое заявление по этому вопросу:

Экрем Имамоглу Ekremimamoglu.com

@ekrem_imamoglu: Я заявлял ранее, что «не позволю несправедливого отношения ни к себе, ни к другим». И сегодня я заявляю, что «я рядом с 86 тысячами своих коллег, служащих на благо Стамбула, я не допущу в их адрес несправедливости». Мы вместе будем бороться до конца с виновными. Однако довожу до сведения, что те, кто нападает на семью столичного муниципалитета Стамбула, столкнутся с неожиданным единством и силой.

Заместитель председателя РНП, ответственного за местное самоуправление, и депутат от провинции Орду Сейит Торун также отреагировал на заявление МВД о начале «специальной проверки»:

Сейит Торун Chp.org.tr

@Seyit_TORUN: Желудки обычного народа не смогут переварить это блюдо, приготовленное во Дворце! Министр внутренних дел, должно быть, получил выговор от своего хозяина, что он делает такой шаг после того, как Эрдоган сегодня заявил о клевете, прозвучавшей в парламенте 17 дней назад. Если существуют те, кто связан с терроризмом, то где же ты был до этого времени, министр Сулейман Сойлу?!

Пользователь по имени Саим публикует следующий комментарий:

@Beyneminel: Почему вы ставите под подозрение 86 тысяч сотрудников, работающих в столичном муниципалитете Стамбула, не уместнее ли было бы назвать этих людей по именам, а теперь мы будем расценивать всех сотрудников столичного муниципалитета Стамбула как потенциальных террористов. Неужели министерство юстиции не выдает справки о несудимости при приеме на работу?

Сотрудник муниципалитета по имени Мурат Йылдыз публикует следующий комментарий:

@muratyildiz025: Я как один из 86 тысяч сотрудников не согласен с утверждением о том, что являюсь подозреваемым. Если и есть под крышей столичного муниципалитета Стамбула лица, связанные с терроризмом, то их нужно выявить, и государству следует сделать все необходимое в их отношении, включая и тех, кто их взял на работу. Если по окончании расследования эти утверждения не подтвердятся, тогда истцы пусть сделают то, что требуется.

Пользователь с ником Politic Man публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего сообщения:

@politicment: Успехи Имамоглу на посту мэра утаить невозможно. Лица, выступающие с обвинением, должны это доказать. В противном случае они совершают преступление в виде лжесвидетельства и клеветы, подвергая подозрению 86 тысяч сотрудников и используя министерство внутренних дел в своих корыстных целях. Жители Стамбула уже заставили заплатить за это цену, и они заставят заплатят за это снова. @TC_icisleri (МВД Турецкой Республики), арестуй виновных, если таковые имеются.