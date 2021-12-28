Москва, 28 декабря, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Любители фильмов и кинематографисты отмечают сегодня, 28 декабря, международный день кино. В этот день 126 лет назад (в 1895 году) состоялся первый платный киносеанс в Париже на бульваре Капуцинок.

Алексей Банников ИА REGNUM Братья Люмьер

Патент на изобретённый аппарат «Синематограф» в 1895 году получили прославившиеся на века французы Луи и Огюст Люмьер.

В марте, то есть за девять месяцев до киносеанса на бульваре Капуцинок, Люмьер продемонстрировали свой первый фильм «Выход рабочих с фабрики».

Это произошло на посвящённой развитию французской фотопромышленности конференции, ленту показали на большом экране.