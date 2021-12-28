Омск, 28 декабря, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» состоялось в Омске 28 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Omskportal.ru Стела «Город трудовой доблести» в Омске

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Омску этого почётного звания в 2020 году — в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Стелу в Омске установили по инициативе и при поддержке Российского военно-исторического общества, областного правительства, мэрии.

Высота мемориального сооружения из красного гранита — 16 метров. На нём изображены герб города и текст указа. Автор проекта — победитель всероссийского конкурса скульптор-монументалист Денис Стритович.

«На стеле с художественным панно из бронзового литья и 40-метровом пилоне изображены исторические материалы на темы мобилизации на фронт, эвакуации в Омск, трудового подвига тыла и триумфа Победы», — подчеркнули в областном правительстве, добавив, что территория, прилегающая к сооружению, вымощена брусчатой плиткой.

Дата открытия мемориального сооружения приурочена к началу испытания знаменитого истребителя Як-9, который был выпущен омским авиазаводом № 166. Самолёт впервые взлетел 28 декабря 1943 года именно с омской земли.

В церемонии открытия памятной стелы «Омск — город трудовой доблести» 28 декабря 2021 года приняли участие ветераны, представители областной и городской власти, общественности, промышленных предприятий, военнослужащие. Процессию почётных гостей возглавил омский губернатор Александр Бурков.

Omskportal.ru Губернатор Омской области Александр Бурков

Бурков отметил, что война от нас всё дальше, однако каждое новое поколение рождается благодаря победе нашего народа в Великой Отечественной войне.

«В те суровые годы вся страна стала одним фронтом, армии для победы над фашизмом требовались боеприпасы и вооружение. Многое из этого создавалась в Омске. На станках работали женщины, дети и старики. Созданные их руками самолёты, танки, боеприпасы для «Катюш», авиационные двигатели помогли нашим солдатам выжить и победить в этой тяжёлой войне», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в 2020 году президент РФ Владимир Путин присвоил Омску почётное звание «Город трудовой доблести» в числе первых городов.

В городском округе, где установлена стела, в годы войны создавался промышленный центр. Здесь и сегодня работают предприятия, которые были эвакуированы в те годы в Омск. Жители сами выбрали это знаковое место для установки стелы.

«Я уверен, что памятная стела станет символом трудового подвига жителей нашего региона, который внёс большой вклад в историю нашей великой Родины, и через сотни лет мы будем помнить тех, кто победил в этой тяжелой войне. Слава победителям!» — подчеркнул губернатор.

В годы войны на омской земле было развернуто около 200 эвакуированных предприятий. Также в Омске было размещено более 60 госпиталей, десятки учебных заведений и учреждений культуры.

По словам депутата Госдумы от Омской области Оксаны Фадиной («Единая Россия»), Омск заслужено является городом трудовой доблести, ковавшим победу.

«Стела «Омск — город трудовой доблести» будет свидетельствовать о нашей памяти, нести дань уважения нашим предкам. Омичи имеют право и должны ими гордиться. И это — меньшее, что мы можем сделать для тех, кто дал нам будущее», — сказала Фадина.

Открытие стелы прошло под звуки фанфары и оружейные залпы.

Напомним, на оборонных предприятиях в Омске в годы войны было выпущено для армии 6,9 тысячи знаменитых танков Т-34, 17,7 тысячи авиадвигателей, 1405 истребителей Як-7, около 3500 истребителей Як-9 и так далее.

На средства омичей построили и передали в армию пять бронепоездов, четыре паровоза, 33 вагона и три поезда-бани. Колхозы и совхозы Омской области передали государству 122,6 млн пудов хлеба, 41,6 млн пудов мяса и молока, 16 млн пудов картофеля, овощей.

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