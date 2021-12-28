Таллин, , 18:08 — REGNUM 27 декабря в Эстонии стартовала традиционная благотворительная акция «Поможем ветеранам!», приуроченная к Новому году. Об этом сообщила одна из ее организаторов Татьяна Лаврова на сайте Таллинского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции.

Ветераны ИА REGNUM

Сбор средств проводится с целью компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

Итоги акции будут подведены 11 января 2022 года.

Последняя акция «Поможем ветеранам!» проводилась весной 2021 года. Тогда ветеранам было собрано 8 339 евро. В 2021 году материальную помощь на покупку лекарств получило 92 члена ветеранской организации на общую сумму 22 450 евро. Все три ветерана, обратившиеся в организацию, получили компенсацию стоимости слуховых аппаратов, изготовленных с учетом индивидуальных параметров.

На учете в Таллинском обществе участников Второй мировой войны осталось 169 человек, из которых 126 человек ветераны войны и 43 человека — труженики тыла. Средний возраст ветеранов — 97 лет. Не выходят из дома по состоянию здоровья 103 человека.

С 2008 года акция «Поможем ветеранам!» традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. За годы проведения акции отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу участников Второй мировой войны 145 694 евро.