Рига, , 18:05 — REGNUM Взятки в виде наличных в Латвии последних лет стали исключением, коррупционеры предпочитают другие способы передачи денег. Об этом заявила заместитель начальника латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Инета Цируле, сообщил портал rus.lsm.lv.

Взятка Tvoygorodpskov.ru

«В последние годы взятки наличными — это очень редкий случай, это маленькие суммы. Если говорить о крупных суммах, они перечисляются, прячутся под какими-то договорами и так далее», — отметила она.

Она вспомнила, что в 2000-х годах в Рижскую думу принесли полмиллиона или миллион латов в коробке из-под обуви: «Сейчас не те времена. Насколько я смотрю по тенденциям в уголовных делах, наличными очень редко, когда передается».

По словам Цируле, способы передачи взятки могут быть достаточно изощренными: «У нас народ с хорошим воображением, и придумывает очень многое. В серьезных коррупционных делах есть люди, которые изучали экономику, которые знают, как спрятать, куда лучше перечислить, чтобы не заметили, как это оформить и так далее. Мы с этим работаем».

Не раскрывая всех деталей, замначальника KNAB сообщила, что в Бюро есть специальный аналитический отдел, в котором работают бывшие сотрудники местных коммерческих банков. По ее словам, «бывшие банкиры видят «красные флаги», которые указывают на риск того, что это взятка».