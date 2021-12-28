Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге представили архитектурный проект нового небоскреба, который войдёт в состав комплекса «Лахта Центр». Он станет третьим небоскребом на берегу Финского залива, сообщили 28 декабря в пресс-службе ПАО «Газпром». Будущий небоскрёб будет представлять собой здание высотой 555 метров.

Проект третьего небоскрёба «Лахта Центра» Пресс-служба ПАО «Газпром»

По задумке компании, третий небоскрёб «Лахта Центра» позволит сформировать гармоничный вид комплекса. Конструкция высотного здания, разработанная на основе «золотого сечения», представляет собой две спирали, которые закручиваются, сужаясь у пиковой точки здания. Этим оформлением проектировщики хотят визуально разбить небоскрёб на семь групп.

Небоскреб будет отличаться повышенной устойчивостью за счёт диагональной схемы постройки. За счёт спиралевидной архитектуры будет снижаться давление, оказываемое на здание порывами ветра.

По предварительным оценкам, общая площадь нового небоскреба составит 179 тыс. кв. м. На самом высоком уровне планируют разместить обзорную галерею. По своему оформлению здание будет вписываться в дизайн первого построенного небоскрёба и второго, который еще только проектируют.

Напомним, ПАО «Газпром» заявил о своих планах строительства второго небоскрёба в мае 2021 года. Здание высотой 703 метра также будет иметь спиралевидную конструкцию. Оно станет самым высотным из трио небоскрёбов комплекса «Лахта центр».

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