Архангельск, , 18:04 — REGNUM В Архангельской области на промысловые испытания вышли ярусолов рыбопромышленного предприятия ООО «Глобус» и краболов ООО «Карапакс». Об этом ИА REGNUM заявила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. Два новых судна АО «Архангельский траловый флот» постройки 2021 года также находятся на промысле.

По словам министра, в Архангельской области промышленное рыболовство ведут 19 рыбопромысловых судов. Их средний возраст составляет 27 лет. Три судна архангельских предприятий построены в период 1998—2013 годов — это СРТМ типа «Ягры», построенные в Архангельске на ЦС «Звездочка».

По программе инвестиционных квот архангельские предприятия строят шесть судов рыбопромыслового флота, а «Архангельский траловый флот» четыре траулера. Судно Тралфлота «Баренцево море» введено в эксплуатацию и в феврале 2021 года вышло на промысел, а судно «Норвежское море» вошло в эксплуатацию в 2021 году, уточнила министр.