Москва, , 18:03 — REGNUM Гражданский пассажирский самолет МС-21−300 получил базовый сертификат типа от Росавиации, сообщил 28 декабря журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Речь идёт о версии МС-21−300 с американскими двигателями Pratt&Whitney и крылом из зарубежных композиционных материалов.

Уточняется, что модель самолёта МС-21 с российским двигателем ПД-14 и крылом нового типа, изготовленным из отечественных композиционных материалов, планируется сертифицировать в 2022 году.

Напомним, первый полет самолёта такой модификации состоялся 25 декабря 2021 года. Поставки композитных материалов из-за рубежа прекратились из-за санкций США против российской компании «Аэрокомпозит».

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