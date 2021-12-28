Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM 28 декабря генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о том, что 26-летний форвард самарских «Крыльев Советов» и сборной России Иван Сергеев проходит медицинский осмотр в санкт-петербургском клубе.

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«Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и «Крыльями Советов», — цитирует Александра Медведева РИА Новости.

В текущем сезоне Иван Сергеев принял участие в двадцати матчах за самарский клуб во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Футболист занимает десятое место в гонке бомбардиров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Иван Сергеев выступает за «Крылья Советов» с 13 августа 2020 года после перехода из московского «Торпедо». Сумма трансфера составила 200 тысяч евро.