Вашингтон, 28 декабря, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Глава американской компании SpaceX Илон Маск подвергся критике в социальных сетях после того, как Китай пожаловался на проблемы с интернет-спутниками Starlink, которые едва не столкнулись с китайскими спутниками, сообщает 28 декабря BBC.

OnInnovation Илон Маск

Космическая станция Китая заявила о двух близких пересечениях со спутниками Stralink в 2021 году. Инциденты произошли 1 июля и 21 октября, согласно документам, подготовленным Китаем в этом месяце. В космическое агентство ООН было подано две жалобы, однако они еще не были проверены независимым регулятором.

Ранее федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала SpaceХ разрешение на эксплуатацию спутников группировки Starlink на более низких орбитах, чем уже запущенные аппараты. Специалисты FCC установили, что использование спутников Starlink на более низкой орбите не создаст «серьёзных проблем с помехами». Также в комиссии отметили, что такое позиционирование спутников упростит свод с орбиты неисправных аппаратов.

Компания SpaceX формирует группировку спутников Starlink на околоземной орбите для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. В настоящее время на орбите находится более 1300 спутников Starlink. Общее количество спутников в составе группировки может превысить несколько тысяч аппаратов.