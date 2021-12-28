Москва, , 18:01 — REGNUM Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог скорости до 10 км/час.

Максим Ликсутов Дарья Антонова © ИА REGNUM

В интервью РБК чиновник рассказал, что предложения переданы в правительство России и МВД.

«Находимся с коллегами в активной дискуссии. Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего», — сказал вице-мэр столицы.

Сейчас нештрафуемый порог скорости составляет 20 км/час. При этом базовую скорось московские власти пока снижать не хотят, поскольку есть улицы, где есть 60 км/час «вполне разумно».