Севастополь, , 18:00 — REGNUM Севастополь обеспечен пресной водой на ближайшие два года, об этом 28 декабря на пресс-конференции заявил губернатор Михаил Развожаев.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«В Чернореченском водохранилище 46,2 млн кубометров кубических находится. Причём предварительная оценка потенциала снежного покрова, который сейчас есть в горах, даёт нам понимание, что придёт ещё где-то 5 млн кубических метров», — цитирует Развожаева «Новый Севастополь».

«Мы чётко понимаем, что на ближайшие два года даже при пиковом потреблении, как это у нас было в Севастополе, мы водой обеспечены», — добавил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что регион обеспечен водой на ближайший год.