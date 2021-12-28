Салехард, , 17:58 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе численность поголовья домашних северных оленей в 2021 году составила 600 тыс. голов. В 2019 году оленей насчитывалось 656 тыс. голов, в 2020 году — 650 тыс. голов. Об этом ИА REGNUM заявил директор департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Югай.

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По его словам, разведением домашних северных оленей занимаются 50 оленеводческих хозяйств — четыре акционерных общества, шесть обществ с ограниченной ответственностью, три сельскохозяйственных кооператива, четыре муниципальных предприятия, 15 общин коренных малочисленных народов Севера, 18 крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также более 3 тыс. личных оленеводческих хозяйств.

По данным за 2020 год, 21% поголовья домашних северных оленей находится в сельскохозяйственных организациях, 20% — в общинах КМНС и КФХ (ИП), 59% — в личных оленеводческих хозяйствах автономного округа, уточнил Югай.