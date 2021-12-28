Лондон, , 17:54 — REGNUM 28-летний центральный защитник «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигер выдвинут руководству лондонского клуба условие, по которому продлит контракт с клубом Английской Премьер-лиги.

Как сообщает издание Fichajes, Антонио Рюдигер намерен получать в немецком клубе 12 миллионов евро за сезон. Текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 24-х матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Антонио Рюдигер входит в сферу трансферных интересов мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии».