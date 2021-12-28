Салехард, 28 декабря, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе главным направлением сбыта оленины стал её экспорт в страны ЕС. Экспортерами мяса оленя являются МП «Ямальские олени» и МУП «Паюта». Об этом ИА REGNUM заявил директор департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Югай.

Марина Захарова ИА REGNUM Продукция из оленины

По его словам, в 2021 году в Финляндию и Германию вывезено 348 тонн мяса оленя, на экспорт в 2020 году пошло 390 тонн, в 2019 году — 442 тонны.

Югай добавил, что в 2022 году планируется поставить на экспорт более 100 тонн непищевых субпродуктов.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2020 году правительством ЯНАО разработан бренд «Сделано на Ямале». В настоящее время торговый знак находится на регистрации в Роспатенте. Целью бренда является повышение конкурентоспособности ямальской продукции на внутреннем и внешнем рынках, уточнил Югай.