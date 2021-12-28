Калуга, 28 декабря, 2021, 17:56 — ИА Регнум. В планах по развитию регионального здравоохранения — строительство новых и ремонт уже существующих медицинских учреждений, приобретение оборудования и автотранспорта, заявила 28 декабря в Калуге на праздничном новогоднем мероприятии для медицинских работников в концертном зале областной филармонии заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Калужской области Карина Башкатова. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Двадцать медработников были награждены медалью Калужской области «За медицинскую доблесть».

Приветствуя медицинских работников области, собравшихся в зале, Карина Башкатова отметила, что минувший год принёс немало испытаний, но борьба с пандемией сплотила людей. Обращаясь к медицинской общественности региона, Башкатова поблагодарила медиков и волонтёров за их неоценимый вклад в борьбу с COVID-19, за самоотверженный труд, направленный на спасение здоровья и жизни людей

«Я желаю вам в следующем 2022 году здоровья, благополучия и успехов в вашем нелегком труде! В новый год мы идём с надеждой и верой в наши силы!», — подчеркнула Карина Башкатова.

Двадцать медработников были награждены медалью Калужской области «За медицинскую доблесть». В их числе — медицинские сёстры, фельдшеры, врачи разных специальностей из Калуги и районов области.