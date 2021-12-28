Москва, , 17:49 — REGNUM Лучшей закуской к алкоголю является картофельное пюре, заявил 28 декабря главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения России Евгений Брюн на пресс-конференции, посвященной безопасности москвичей в новогодние праздники. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

Ван Гог. Едоки картофеля

«Картошка способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь», — рассказал он.

Брюн пояснил, что есть блюда, которые усиливают всасываемость алкоголя. В качестве примера он назвал газированные напитки.

В качестве новогоднего напитка, дающего меньше всего отрицательных эффектов, эксперт посоветовал белое сухое вино.