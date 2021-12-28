Варшава, , 17:48 — REGNUM Первая батарея самоходных 155-мм гаубиц Krab поступила в вооруженные силы Польши, сообщил 28 декабря министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

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При этом он подчеркнул, что первая батарея самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab в составе 14-го дивизиона самоходной артиллерии будет размещена в восточной части страны.

Кроме того, Блащак сообщил, что в 2022 году польская армия получит еще две батареи таких самоходных гаубиц отечественного производства.

«В будущем году мы начнем еще больше укреплять Войско Польское и оснащать его современной техникой. Этого требует безопасность нашей родины», — заявил Блащак.

Уточняется, что в состав батареи входят восемь САУ Krab, два автомобиля-подвозчика боеприпасов, одна ремонтно-эвакуационная машина, штабной автомобиль и личная автомашина командира батареи.

САУ Krab производятся польским предприятием Huta Stalowa Wola, которое до конца 2024 года должно передать в Войско Польское 122 таких установки.

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