Салехард, 28 декабря, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Бюджетные организации Ямало-Ненецкого автономного округа в 2021 году закупили порядка 139 тонн оленины местного производства. Прогноз закупок ими мяса оленя в 2021 году составляет 218 тонн. Об этом ИА REGNUM заявил директор департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Югай.

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По его словам, на Ямале переработку оленины осуществляют девять предприятий на 11 объектах переработки. Основными переработчиками являются МП «Ямальские олени» и МУП «Паюта». До 2023 года планируется дополнительно ввести в эксплуатацию четыре цеха по переработке оленины.

Югай отметил, что округ заинтересован в обеспечении продукцией оленеводства местного населения. Мясоперерабатывающие предприятия ЯНАО выпускают полуфабрикаты мясные, колбасные и деликатесные изделия, консервную продукцию, кулинарную продукцию, субпродукты пищевые, корм для животных.

Шкуры, рога и непищевые субпродукты, получаемые от убоя северных оленей, частично реализуются на экспорт. Оленьи языки и сердца реализуются населению. Оленьи шкуры используются для пошива нюков и национальной одежды. Часть отходов направляется на зверофермы и используются в качестве корма для пушных зверей, уточнил директор департамента.