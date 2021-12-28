Отрадненский район, Краснодарский край, 28 декабря, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Краснодарском крае вынесен приговор жителю Карачаево-Черкесии. Мужчину уличили в браконьерстве — он неоднократно убивал косуль. Преступления были совершены в марте и ноябре 2020 года. Суд признал подозреваемого виновным и назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы. Наказание носит условный характер. Кроме того, в течение двух лет обвиняемому запретили занимать должности, связанные с охотой.

Косуля

Из подробностей уголовного дела известно, что злоумышленник убил трех косуль в марте прошлого года и ещё четырех — в ноябре. При этом у владельца самозарядного карабина «Тигр» разрешения на отстрел животных не было.

Министерству природных ресурсов Краснодарского края действиями браконьера был нанесен ущерб на сумму 280 тыс. рублей. При этом штраф, который ему назначили за незаконную охоту в составе группы лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и с причинением особо крупного ущерба, составил 1 млн рублей.

Как сообщили в Отрадненском районном суде Краснодарского края, свою вину осужденный признал лишь частично, хотя и раскаялся, выразив сожаление о случившемся.