Москва, 28 декабря, 2021, 17:54 — ИА Регнум. День рождения Маршала Советского Союза Ивана Конева, дважды Героя Советского Союза (1944, 1945), кавалера ордена «Победа», отмечается 28 декабря.

Маршал Советского Союза Иван Конев

Во время Великой Отечественной войны Конев командовал войсками Западного фронта с сентября 1941 года. После поражения в ходеВяземской катастрофы Конев по рекомендации Георгия Жукова возглавил командование Калининским фронтом — с 17 октября 1941 по август 1942 года.

Калининский фронт участвовал в битве за Москву, провёл Калининскую оборонительную операцию и Калининскую наступательную операцию. С января 1942 года участвовал в Ржевско-Вяземской операции, войска потерпели поражение в Холм-Жирковской оборонительной операции.

С августа 1942 года по февраль 1943 года Конев снова командовал Западным фронтом и совместно с Г. К. Жуковым провёл Первую Ржевско-Сычёвскую операцию и операцию «Марс». В феврале 1943 года после тяжёлой Жиздринской операции Конев был снят с поста командующего Западным фронтом и назначен командовать Северо-Западным фронтом.

В июле 1943 года Конев командовал Степным фронтом, во главе которого сумел добиться успехов в Курской битве, в Белгородско-Харьковской операции и в битве за Днепр. В августе 1943 года войска Степного фронта Конева освободили в ходе Полтавско-Кременчугской операции Белгород и Харьков, в сентябре 1943 года — Полтаву и Кременчу. В конце сентября 1943 года его армии с ходу форсировали Днепр.

В октябре — декабре 1943 года Конев во главе 2-го Украинского фронта (бывший Степной фронт) провёл Пятихатскую и Знаменскую операцию, а в январе 1944 года — Кировоградскую операцию.

Грандиозным успехом Конева как полководца стала Корсунь-Шевченковская операция, где впервые после Сталинграда была окружена и разгромлена крупная группировка нацистской армии. Коневу за умелую организацию и отличное руководство войсками в феврале 1944 года было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза.

В марте — апреле 1944 года он провёл одно из самых успешных наступлений советских войск — Уманско-Ботошанскую операцию, в которой за месяц боев его войска по распутице и бездорожью прошли на запад свыше 300 км и 26 марта 1944 года первыми в Красной Армии перешли государственную границу, вступив на территорию Румынии.

С мая 1944 года и до конца войны Конев командовал 1-м Украинским фронтом. В июле — августе 1944 года под его командованием войска фронта разгромили группу армий «Северная Украина»в Львовско-Сандомирской операции, захватили и удержали Сандомирский плацдарм, ставший одним из трамплинов для удара по нацистской Германии. Также часть сил фронта приняла участие в Восточно-Карпатской операции.

29 июля 1944 года за умелое руководство войсками фронтов в крупных операциях, в которых были разгромлены сильные группировки противника, личное мужество и героизм Коневу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Орденом «Победа»Конев был награждён 30 марта1945 года за освобождении Польши и форсирование Одера.

Второй медалью «Золотая Звезда» маршал Конев был награждён 1 июня 1945 года за образцовое руководство войсками в завершающих операциях Великой Отечественной войны.