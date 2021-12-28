28 декабря отмечается день рождения Маршала Советского Союза Ивана Конева
Москва, 28 декабря, 2021, 17:54 — ИА Регнум. День рождения Маршала Советского Союза Ивана Конева, дважды Героя Советского Союза (1944, 1945), кавалера ордена «Победа», отмечается 28 декабря.
Во время Великой Отечественной войны Конев командовал войсками Западного фронта с сентября 1941 года. После поражения в ходеВяземской катастрофы Конев по рекомендации Георгия Жукова возглавил командование Калининским фронтом — с 17 октября 1941 по август 1942 года.
Калининский фронт участвовал в битве за Москву, провёл Калининскую оборонительную операцию и Калининскую наступательную операцию. С января 1942 года участвовал в Ржевско-Вяземской операции, войска потерпели поражение в Холм-Жирковской оборонительной операции.
С августа 1942 года по февраль 1943 года Конев снова командовал Западным фронтом и совместно с Г. К. Жуковым провёл Первую Ржевско-Сычёвскую операцию и операцию «Марс». В феврале 1943 года после тяжёлой Жиздринской операции Конев был снят с поста командующего Западным фронтом и назначен командовать Северо-Западным фронтом.
В июле 1943 года Конев командовал Степным фронтом, во главе которого сумел добиться успехов в Курской битве, в Белгородско-Харьковской операции и в битве за Днепр. В августе 1943 года войска Степного фронта Конева освободили в ходе Полтавско-Кременчугской операции Белгород и Харьков, в сентябре 1943 года — Полтаву и Кременчу. В конце сентября 1943 года его армии с ходу форсировали Днепр.
В октябре — декабре 1943 года Конев во главе 2-го Украинского фронта (бывший Степной фронт) провёл Пятихатскую и Знаменскую операцию, а в январе 1944 года — Кировоградскую операцию.
Грандиозным успехом Конева как полководца стала Корсунь-Шевченковская операция, где впервые после Сталинграда была окружена и разгромлена крупная группировка нацистской армии. Коневу за умелую организацию и отличное руководство войсками в феврале 1944 года было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза.
В марте — апреле 1944 года он провёл одно из самых успешных наступлений советских войск — Уманско-Ботошанскую операцию, в которой за месяц боев его войска по распутице и бездорожью прошли на запад свыше 300 км и 26 марта 1944 года первыми в Красной Армии перешли государственную границу, вступив на территорию Румынии.
С мая 1944 года и до конца войны Конев командовал 1-м Украинским фронтом. В июле — августе 1944 года под его командованием войска фронта разгромили группу армий «Северная Украина»в Львовско-Сандомирской операции, захватили и удержали Сандомирский плацдарм, ставший одним из трамплинов для удара по нацистской Германии. Также часть сил фронта приняла участие в Восточно-Карпатской операции.
29 июля 1944 года за умелое руководство войсками фронтов в крупных операциях, в которых были разгромлены сильные группировки противника, личное мужество и героизм Коневу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Орденом «Победа»Конев был награждён 30 марта1945 года за освобождении Польши и форсирование Одера.
Второй медалью «Золотая Звезда» маршал Конев был награждён 1 июня 1945 года за образцовое руководство войсками в завершающих операциях Великой Отечественной войны.