Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, который составил $770 млрд, что на $24 млрд больше, чем он требовал. Издание The New York Times отмечает, что факт увеличения бюджета указывает на поражение либералов, настроенных антивоенно.

Президент США Джо Байден (сс) The White House

Более того, из-за военного законопроекта усилия либералов по расширению социальных расходов были заблокированы умеренными-демократами, настаивающими на фискальной ответственности во имя борьбы с инфляцией.

При этом были увеличены расходы практически во всех военных сферах, включая противодействие военной мощи Китая, укрепление обороны Украины и выделение миллиардов на закупку современных самолетов, кораблей и высокотехнологичного оборудования.

Законопроект подразумевает и повышение заработной платы большинства военнослужащих на 2,7%.

Журналист New York Times Глена Траста пишет, что Республиканская партия восприняла законопроект, как победу политики консерваторов, однако партия всё равно не сумела выполнить всех задач.

Например, Демпартия заблокировала предложение республиканцев объявить о потере доверия к Байдену на фоне хаотичного вывода войск из Афганистана.

Добавим, что новый американский оборонный бюджет предусматривает затраты в размере четырёх миллиардов долларов на программу европейской инициативы по сдерживанию России.

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