Мурманск, 28 декабря, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в причинении тяжкого вреда годовалому ребенку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Мурманской области.

Вода

По данным следствия, мужчина облил ребенка кипятком, с термическими ожогами его госпитализировали в местную больницу. Подозреваемый задержан. По данным СМИ, он является сожителем матери пострадавшего ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии ребенок получил ожоги в результате игры со спичками.