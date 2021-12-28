Москва, , 17:45 — REGNUM В России по состоянию на 28 декабря походят лечение от COVID-19 в общей сложности 547 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Эта цифра изменилась в меньшую сторону за последнюю неделю, но хочу отметить, что в последние три дня снижение замедлилось», — отметили министр.

Он уточнил, что около 126 тысяч человек в настоящее время проходят лечение в стационарах, в том числе 17 тысяч пациентов находятся в тяжёлом состоянии под наблюдением в палатах интенсивной терапии, 4,2 тысячи пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Глава Минздрава также сообщил, что снижение числа активных случаев COVID-19 за последнее время позволило вернуть 11 тысяч коек для неинфекционных больных и возобновить плановое оказание медицинской помощи пациентам с отложенной госпитализацией.