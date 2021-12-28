Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM «Главный вопрос для нас — вопрос прогноза», — заявил 28 декабря Александр Лукашенко на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге при обсуждении доклада руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко заявил, что «всегда с первых месяцев пандемии требовал от своих специалистов дать прогноз как по конкретному штамму коронавируса, так, возможно, и на будущее». По его словам, консультации с российскими специалистами привели к тому, что в целом ни один прогноз в полной мере не оправдался.

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«Может, вы скажете нам, что будет завтра? Вчера или сегодня — дельта, завтра — омикрон. Послезавтра что будет, на что нам ориентироваться?», — поинтересовался Лукашенко у Поповой.

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«Ни у кого в мире однозначного ответа, что будет завтра, нет. Но абсолютно точно: если мы сегодня не будем прививаться и принимать те санитарные меры, которые принимаем, завтра будет гораздо хуже, — ответила Попова. — Какой бы ни пришел штамм, это штамм этого же вида, и поэтому вакцинная защита будет работать».

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Лукашенко поинтересовался у президента России, болела ли «ковидом» глава Роспотребнадзора. Владимир Путин ответил, что надо было поинтересоваться у неё самой.

Напомним, в 2020 году Александр Лукашенко рекомендовал согражданам спасаться от коронавируса употреблением разбавленного спирта, вдыханием дыма костра, посещением бани, занятием зимними видами спорта, работой в поле с трактором и тому подобным. Он демонстративно не использовал средства индивидуальной защиты и проводил массовые мероприятия (парад, субботник, спортивные турниры), а через полгода на закрытом совещании с силовиками признался, что «на ногах» перенёс COVID-19.