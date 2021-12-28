Салехард, , 17:45 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе среднегодовая численность оленеводов за последние три года сократилась на 200 человек и составляет теперь 700 человек. Это связано с ликвидацией муниципальных оленеводческих предприятий и переходом оленеводов к частной и коллективной формам хозяйствования. Об этом ИА REGNUM заявил директор департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Югай.

Ямальские олени Пресс-служба администрации Ямальского района

В то же время с 2017 до 2021 года численность кочевого населения выросла на 4800 человек — до 18 400 человек.

Югай также сообщил, что на Ямале заготовку оленины осуществляют 11 предприятий, убой оленей ведется на 15 комплексах. В 2019 году было заготовлено 1,6 тысяч тонн оленины, в 2020 году — 2 тысячи тонн, план на 2021 год — 2,2 тысячи тонн.