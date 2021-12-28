Нижний Новгород, , 17:36 — REGNUM Более 300 млн рублей потратили на покупку нового линейного ускорителя для центра радиотерапии Нижегородского областного клинического онкологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства сегодня, 28 декабря.

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Спецоборудование, которое позволяет использовать современные методики лучевой терапии для облучения опухолей при минимальном воздействии на здоровые ткани, приобрели в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

На модернизацию онкодиспансера в 2021 году выделили в общей сложности только около 500 млн рублей, в то время как в 2020 году на эти цели было направлено 1,3 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Также стало известно о том, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Нижегородской области создано семь районных амбулаторных онкологических центров — в Арзамасе, Балахне, Богородске, Выксе, Кстове, Павлове и Семенове.

Напомним, что в настоящее время в медицинских учреждениях Нижегородской области имеется три линейных ускорителя и два гамма-терапевтических аппарата. Отметим, что в 2022 году ожидается поставка еще четырех ускорителей по государственно-частному партнерству и по федеральной программе.